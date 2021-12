SUTRA SUSNJEŽICA I SNIJEG

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom.

Ujutro oblačno uz padavine, na jugu kiša, mjestimično u sjevernim predjelima i susnježica koja tokom dana prelazi u snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do kraja dana formiranje snježnog pokrivača i u nižim predjelima gdje se očekuje oko pet do 10 centimetara, a na planinama od 15 do 25 centimetara novog snijega.

Duvaće vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a povremeno će biti jakih udara vjetra, podaci su Federalnog hidrometeroološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha će iznositi od minus jedan do tri, na jugu do šest, na planinama od minus tri. Dnevna temperatura vazduha će iznositi od jedan do šest, na jugu do 10, na planinama od minus jedan Celzijusov stepen.