PRETEŽNO OBLAČNO UZ DJELIMIČNO RAZVEDRAVANJE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje i temperaturu od nula do šest, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno i hladno, mjestimično sa mrazom u višim predjelima i na planinama, a na jugu vedro. Lokalno po kotlinama i oko rijeka sa maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće sunčano, osim na sjeveru gdje će se zadržati niska oblačnost do kraja dana, uz moguću slabu kišu. Na jugu će biti vjetrovito.

Duvaće slab zapadni i sjeverozapadni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova:Sokolac minus četiri, Gacko, Nevesinje i Sarajevo minus dva, Bijeljina nula, Višegrad, Srbac, Tuzla,Brčko i Zenica jedan, Doboj, Bileća i Livno dva, Novi Grad tri, Banjaluka, Prijedor i Drvar četiri, Mostar šest, te Neum sedam stepeni Celzijusovih.

Visina snijega u 7.00 časova: Bjelašnica 106, Čemerno 68, Han Pijesak 65, Sokolac 35, Ivan-sedlo 29, Srebrenica i Tuzla 28, Gacko 20, Sarajevo 16, Bijeljina 10 centimetara.