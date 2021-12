POLOŽENI VIJENCI NA MJESTA STRADANJA JEVREJA U BRČKOM

Delegacija Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Brčko distrikta položila je vijenac na Spomen obilježje nedaleko od savskog mosta i odala poštu ubijenim Jevrejima, koji su u decembru 1941. godine uhapšeni i pobijeni, a zatim bačeni u Savu.

Predsjednik brčanskog SUBNOR-a Janko Vuković podsjetio je na podatak da su te godine u decembru za nepunih sedam dana pored mosta mučki ubijena 404 Jevreja.

“Bili su to domaći Jevreji, njih 168 koji su živjeli i radili u Brčkom, imali svoje trgovačke i zanatske radnje i uspješno poslovali, dok su ostalih 236 bili njihovi rođaci i prijatelji koji su pobjegli u ovaj grad iz Italije, Austrije i Njemačke pred Hitlerovom i Musolinijevom čizmom”, rekao je Vuković.

On je rekao da su na današnji dan, te 1941. godine jedan broj viđenijih Srba koji su bili u zatvoru u Brčkom dovođeni su na most i na isti način likvidirani što je bila pokazna vježba okupatorskih snaga kako se treba odnositi prema Jevrejima.

Vijenac je položen danas i na spomen ploču u krugu TC Bingo u Grčici, u znak sjećanja na smaknuće stotinu jevrejskih porodica.

“Sedam dana kasnije ustaše su u Grčici u krugu današnjeg TC Bingo strijeljali 340 Jevreja koji su se nakon Anšlusa Austrije 1939. godine iz te zemlje, te iz Češke i Slovačke doselili u Brčko. Bilo je to totalno istrebljenje brčanskih Jevreja”, rekao je Vuković.

Vijenac je u znak sjećanja na jevrejske žrtve položen i na Srpskom pravoslavnom groblju u Srpskoj varoši, gdje su 1968. godine uz pomoć pravoslavnih sveštenika, sahranjeni posmrtni ostaci Jevreja, koji su preneseni sa jevrejskog groblja u brčanskom naselju Brod.

Pored delagacije SUBNOR-a vijenac su položili i predstavnici aktiva mladih brčanskog SNSD-a i Socijalističke partije.