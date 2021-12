JAHORINA ZA VIKEND DOČEKUJE SKIJAŠE U PUNOM KAPACITETU

Planina Jahorina ovog vikenda u punom kapacitetu dočekuje sve skijaše i snoubordere, saopšteno je iz Olimpijskog centra “Jahorina”.

Snježni pokrivač od 120 centimetara na jahorinskim stazama odlično je pripremljen, tako da će već od sutra skijaši imati priliku uživati na svim stazama i instalacijama vertikalnog transporta, navodi se u saopštenju.

“Uz sjajno skijanje u dnevnom terminu od 9.00 do 16.00 časova, skijaši na Jahorini imaju priliku da uživaju i u noćnom skijanju svaki dan u terminu od 18.00 do 21.00 čas. U večernjem terminu su u pogonu obje kabinske gondole, Poljice i Partizan, dok gondola Poljice prevozi goste na vrh do `Olimpijskog bara` i dostupna je za panoramsku vožnju do 23.00 časa”, istakli su iz Olimpijskog centra.

Jahorina ovaj vikend dočekuje posjetioce i sa bogatim zabavnim programom, tako da su za sutra i subotu, 17. i 18. decembra, zakazani spektakularni koncerti u okviru “Balkan mjuzik festivala”.

Sutra će nastupati Slobo Radanović, Seka Aleksić, Elma Sinanović, Milica Pavlović i Aleksandra Prijović, a dan kasnije, koji je ujedno i posljednji dan ovog festivala, rezervisan je za dugoočekivano okupljanje punog sastava grupe “Bijelo dugme”, te fenomenalnih “Divljih jagoda” i “Riblje čorbe”, dodaje se u saopštenju.

Iz Olimpijskog centra napominju da svi koncerti počinju od 20.00 časova, kao i da će se održati u zatvorenom prostoru na lokaciji Poljice.

“Ne propustite dobru zabavu i najbolje skijanje na olimpijskoj planini Jahorini”, poručuju iz Olimpijskog centra.