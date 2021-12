SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, u nižim područjima sa kišom ili susnježicom, a u višim sa snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha od minus jedan do pet, na jugu od šest do 10 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno i hladnije, a u centralnom pojasu oblačnije, mjestimično uz susnježicu i snijeg. Na jugu i krajnjem sjeveru biće vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri, na jugu do šest.

Tokom dana zadržaće se oblačno vrijeme, uz jenjavanje snijega u centralnim i istočnim predjelima. U većini ostalih predjela biće promjenjivo oblačno, sa sunčanim intervalima, dok će na jugu biti sunčano i vjetrovito.

Vjetar će biti u slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U BiH danas je pretežno oblačno vrijeme sa slabom rosuljom, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.