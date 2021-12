ODGOVORNOST SVIH U BIH JE DA POŠTUJU I PODRŽE TOLERANCIJU I REFORME U BRČKOM

U ovoj godini svjedočili smo određenom napretku u reformama ali 2022. mora biti godina u kojoj će se ostvariti snovi o boljoj i prosperitetnoj budućnosti Brčkog, izjavio je danas prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt, Michael Scanlan.

Kada je riječ o infrastrukturnim projektima, borbi protiv korupcije i reformi državne službe, to mora biti vidljivo već na proljeće. No, to također zahtijeva neupitnu toleranciju i međusobno poštovanje unutar zajednice kao i od strane drugih u Bosni i Hercegovini prema Brčkom.

Distrikt je primjer uspješnog poslijeratnog suživota. Ova činjenica svakodnevno se ogleda u interakcijama stanovnika Brčkog, ali ona se mora nedvosmisleno odražavati i u postupcima i izjavama javnih zvaničnika Distrikta, i moraju je poštovati svi zvaničnici u Bosni i Hercegovini.

Štaviše, svi moraju posvetiti posebnu pažnju da status Brčkog ne bude zloupotrijebljen za bilo kakvu dalju političku eskalaciju u BiH. Prema Konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko, entiteti su dužni podržati jedinstveni status Brčkog, tako da se Distrikt ne smije koristiti kao instrument ni u političkim potezima ni u retorici.

Što se tiče izabranih lidera u Brčkom, njihov rad mora biti usredsređen na Distrikt, na ostvarenje napretka i poboljšanje kvaliteta života u zajednici. Odabravši da uđu u politiku, bilo da su u vladajućoj koaliciji ili u opoziciji, uvijek su pod lupom javnosti. Stoga se od njih i njihovih stranaka očekuje da budu primjer i pokažu poštovanje, suzdržanost i političku hrabrost u skladu sa duhom Distrikta kao multietničke zajednice.

Građani Distrikta trebali bi se tokom predstojećih praznika usredsrediti na to da jedni drugima pruže pomoć i podršku na kraju još jedne teške pandemijske godine, te se okrenuti ka novoj godini i novom početku za Brčko, kako bi ostvarili zajednički prosperitet koji je nadohvat ruke ukoliko se donesu prave odluke, rekao je supervizor.