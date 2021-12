MJEŠTANI CERIKA NAKON 17 DANA BEZ VODE PRIJETE BLOKADOM PUTA

Mještani mjesne zajednice Cerik koji su već 17. dan bez vode, ponovo su zatražili od JP „Komunalno Brčko“ da im u roku od 48 časova omoguće vodosnabdijevanje, a Vladu distrikta su obavijestili da će u protivnom blokirati magistralni put Orašje – Tuzla koji prolazi kroz to selo.

Mještani su uvjereni da se ne radi o kvaru na mreži, već da je vlasnik zemljišta na kome se nalazi izvorište za snabdijevanje ovog sela kao i dijela susjednih Dubrava onemogućio dalju isporuku vode, zbog neizmirenih dugovanja JP „Komunalno Brčko“ po osnovu rente.

„Tako je bilo i prije šest godina, a kada je vlasniku zemlje sa vodo izvorištem izmiren dug, on je odmah pustio vodu i sve do sada nije bilo nikakvih problema sa vodosnabdijevanjem“, kaže farmer Enver Hasanbegović, koji ima više stotina sitne i krupne stoke. On ističe da je najveći problem nabaviti vodu za njihovo napajanje.