Predmet protiv Imamovića ustupljen Danskoj

Sulejmanu Imamoviću, koji je psovao i prijetio u avionu zbog prinudnog slijetanja u Beograd, ukinuto je zadržavanje i njegov predmet će biti ustupljen Danskoj na dalje postupanje, čiji je državljanin, saopšteno je iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

U saopštenju se navodi da je ovo odlučeno, nakon što je Imamović danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na okolnosti izvršenja krivičnih djela rasna i druga diskriminacija i ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog ili pomorskog saobraćaja ili nepokretne platforme.

Odluka da predmet, u skladu sa pravilima međunarodne pravne pomoći, bude ustupljen Danskoj je donijeta, imajući u vidu da je riječ o danskom državljaninu i da se time obezbjeđuje poštovanje načela cjelishodnosti i ekonomičnosti postupka.

Imamoviću je juče po odobrenju zamjenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova.

Avion avio-kompanije “Vizer”, koji je letio iz Biluna iz Danske, vanredno je juče sletio na Aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu zbog loših meteoroloških uslova u Tuzli.

Danski državljanin Sulejman Imamović psovao je “srpsku majku” i prijetio da će srušiti avion, zbog vanrednog slijetanja u Srbiju.

Rođena sestra Sulejmana Imamovića, koji je juče napravio haos u avionu koji je sletio na Beogradski aerodrom, tvrdi da njen brat ne mrzi Srbe već da je burno reagovao zbog straha od letenja!

– Ono nije bio moj brat! Ja ga takvog ne prepoznajem. Nisam ni mogla da gledam ono – počinje svoju emotivnu i potresnu ispovijest za Kurir rođena sestra Sulejmana Imamovića koji je priveden nakon skandala, a koja je zamolila da joj se ime ne objavljuje.

Dodaje da Imamović nije nacionalista i da su vijesti i komentari o tome da je učestvovao u ratu 90-ih lažne jer je još početkom 1990. godine otišao u Dansku.

– Moj brat nije nacionalista. Druži se sa Srbima u Danskoj. Ja sam bila kod njega u gostima ljetos i da je takav ne bi ga ljudi onoliko poštovali. On se plaši aviona. Jedva ga je porodica ubijedila da krenu avionom – rekla je sestra.

Naglašava da njihova porodica ni dok su živjeli u Zavidovićima nije imala problema sa Srbima. Takođe, napomenula je da Sulejman sa porodicom već 30 godina živi u Danskoj, a da je ona 25 godina u Sjedinjenim Američkim Državama.

– Mi smo rodom iz Zavidovića. U našem naselju bilo je dosta Srba. Nikad nikakav problem nije bio. Srbi su nam pomagali i mi njima. Ono što je brat psovao, to nije bio on. Ono je samo od straha i paranoje. Kad je saopšteno da će avion da prinudno sleti u Beograd, on je spavao i tada se probudio. Uplašio se. Poblijedeo je od straha. Nije bio pri sebi. Nikada ne bi opsovao nikoga, a kamoli na nacionalnoj osnovi. Ne bi takvu bruku svojoj djeci napravio – kroz suze i jecaje priča Sulejmanova sestra.

Rekla je i da je Sulejman miran i porodičan čovjek i da joj je veoma žao što se ovo dogodilo. Posebno ističe da je srpska policija bila veoma pristojna i da su profesionalno obavili posao.

– Rekla mi je bratanica da je srpska policija bila jako fina prema njima i da su profesionalno obavili posao. Bratanica je otputovala za Tuzlu, a Sulejmanova supruga je ostala sa njim, nije željela da ga napušta. Iznajmila je stan u Beogradu – priča za Kurir rođena sestra Sulejmana Imamovića.