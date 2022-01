Dragičević o Stanivukoviću i Jeleni Trivić: Biće gori od Dodika 100.000 puta

To su jednostavno politički lešinari koji su samo željeli lajk i glas, nikada njih nije interesovala pravda za moje dijete, niti ja, niti grupa Pravda za Davida.

Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida iz Banja Luke govorio je za N1 o snimci na kojoj šeta sa Miloradom Dodikom, članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, istrazi ovog slučaja kao i o podršci u njegovoj borbi koju su mu pružali pojedini političari.

Tim povodom je spomenuo Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke rekavši da će on biti 100.000 puta gori od Dodika ako ostane na vlasti.

Dragičević je naglasio ponovo da nije došlo ni do kakve šetnje sa Miloradom Dodikom.

Govoreći o podršci koju je dobijao sve vrijeme u svojoj borbi naglasio je da su mu je pružali i pojedini političari među kojima su i Branislav Borenović, Vukota Govedarica, Jelena Trivić i Draško Stanivuković te da se to promijenilo nakon izbora.

- To su jednostavno politički lešinari koji su samo željeli lajk i glas, nikada njih nije interesovala pravda za moje dijete, niti ja, niti grupa Pravda za Davida. Nikad za nas nisu ni stali. Četiri godine mi se borimo i da li ste vidjeli da li su bili na bilo kojem suđenju, kada su dobili pendrek u glavu, nisu nikad – naglasio je Dragičević.

Naglasio je da će Stanivuković, ukoliko ostane na vlasti biti gori od Dodika 100.000 puta.

- I on i Jelena Trivić, ako je to alternativa ovom entitetu neka objese i mene, dijete su mi ubili, ali svejedno, neće se dočekati nikada nimalo bolje. Alternative tu nema. Draško Stanivuković je sin ratnog profitera i tajkuna, a ljudi su glasali za to. Ja ne znam više da li treba narodu otvarati oči, neka žmiri ili oslijepe, mene ne interesuju”, zaključio je na kraju razgovora Dragičević.

izvor: Avaz