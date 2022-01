SUTRA ZAHLAĐENJE UZ KIŠU I SNIJEG

Promjena vremena koja uz zahlađenje donosi kišu i snijeg očekuje se sutra u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, prvo na istoku i jugoistoku.

Ujutro će biti hladnije sa susnježicom i snijegom. Na sjeverozapadu će doći do porasta snježnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku toplije sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će popodne na sjeveru i zapadu oslabiti, a do večeri i prestati.

Jutarnja temperatura vazduha u mnogim predjelima će biti i maksimalna, od minus tri na zapadu do sedam na jugoistoku, na jugu do 12, a dnevna od minus pet do četiri, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na jugu umjeren do jak jugo u jutarnjim časovima, a potom dana će oslabiti i preći u sjeverni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom vjetrovito, a u Hercegovini je registrovana i kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno pet, Gacko osam, Nevesinje devet, Ivan-sedlo i Livno 10, Široki Brijeg 11, Bileća, Grude, Mrakovica i Han Pijesak 12, Drinić, Rudo, Sarajevo i Sokolac 13, Trebinje i Mostar 14, Mrkonjić Grad i Neum 15, Bijeljina,Brčko,Bugojno i Ribnik 16, Višegrad, Srebrenica, Tuzla i Foča 17, Doboj i Sanski Most 18, Novi Grad, Gradačac, Prijedor i Srbac 19, Banjaluka i Zenica 20 Celzijusovih stepeni.