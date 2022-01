SUTRA OBLAČNO SA PADAVINAMA

Republiku Srpsku i Federaciju BiH sutra očekuje hladno vrijeme, sa slabim snijegom na planinama na istoku i kišom na jugu.

Jutro će biti hladno uz slab, u višim predjelima umjeren mraz, mjestimično oko rijeka uz nisku oblačnost i maglu. Tokom dana hladno, povremeno uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, promjenljivih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do nula, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus osam, a maksimalna dnevna od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Slično vrijeme zadržaće se i početkom naredne sedmice, prestanak padavina se očekuje u noći između utorka i srijede.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima pada snijeg, a na jugu kiša. Sunčanije je bilo na jugozapadu.