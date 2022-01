U SRBIJI SVAKO DRUGO DIJETE PROBA MARIHUANU PRIJE 15. GODINE: Dileri nude kanabis i ekstazi u školskom dvorištu!

Više od 50 odsto djece marihuanu proba prije 15. godine, pokazali su rezultati onlajn istraživanja koje je sprovedeno među učenicima od prvog do četvrtog razreda srednje škole, a koje je podržalo i Ministarstvo zdravlja, rekla je nedavno prof. dr Mirjana Jovanović, direktorka Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac.

Istraživanje je pokazalo da su učenici, po sopstvenom priznanju, rekli da u jednom razredu tri do četiri đaka koriste nešto od narkotika, i to redovno. Korišćenje psihoaktivnih supstanci u svijetu je toliko rasprostranjeno da je to postala pandemija. Istraživanje Ujedinjenih nacija je pokazalo da je korišćenje droga poraslo za 11 odsto od 2010. godine i smatra se da će do 2030. porasti za još 20 odsto – kazala je prof. dr Jovanović za TV Prva.

Psihijatar prof. dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalne bolesti u Palmotićevoj u Beogradu, rekao je za Kurir da djeca u tim godinama odluče da probaju marihuanu jer žele da se identifikuju sa starijima zbog toga što oponašaju sve ono što oni rade.

- Drugi razlog je svakako laka dostupnost, ali i niska cijena. Dileri ih okružuju i marihuana im je takoreći nadohvat ruke. Marihuana dovodi do ozbiljnih psihijatrijskih posledica. Ona, osim zavisnosti, često bude okidač za psihozu ili, narodski rečeno, “ludilo” – kaže prof. Mladenović:

- Opasno je to što je, nažalost, upravo ovaj segment populacije i najugroženiji. To najčešće budu mladići od 16 do 20 godina. Oni se nalaze u godinama kada se razvija organizam i ličnost i baš tada počinju da eksperimentišu, a kasnije i konzumiraju kanabis.

On ističe i da raste broj omladine kod nas i na globalnom nivou koji upravo u tim godinama probaju kanabis.

- Takođe, jako je opasno što marihuana dovodi i do poremećaja ličnosti, a trenutno smo na najboljem putu da dođe do epidemije poremećaja ličnosti. Dugotrajno i prekomerno konzumiranje marihuane može dovesti do psihofizičkog stanja poznatog kao “amotivacioni sindrom”, a u okviru toga se javlja i supdepresija kao jedan vid depresije. Osim marihuane, kod srednjoškolaca su popularni i sintetički kanabioidi (spid, ekstazi), koji su jači od marihuane i imaju efekat amfetamina. Marihuana izaziva smijeh, dobar osećaj, nuđenje drugome isto, dok su efekti amfetamina drugačiji. Oni naglo dižu organizam, ali, recimo, kod osoba koje su disponirane tada može doći i do smrtnog ishoda.

14 odsto djece u školama su dileri

Kriminolog Dobrivoje Radovanović rekao je za Kurir da na sve veći broj mladih koji proba marihuanu utiče i to što dileri vrbuju učenike oko osnovnih i srednjih škola.

- Napravili smo reprezentativni uzorak od 1.286 srednjoškolaca u nekoliko beogradskih škola i došli do podataka da 14 odsto djece u školama su dileri i rade za neke poznatije dilere. Dileri droge dolaze u dvorište škola i vrbuju klince za to, pa i prodaju drogu u školskim dvorištima. Preventivni faktor u svemu tome je školski policajac, ali i njih nema dovoljno, i to je ogroman problem za društvo.