Pooštrene mjere u FBiH: Dozvoljen manji broj ljudi na otvorenom i zatvorenom, VTP potvrde važe kraće

Nakon sjednice Federalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva održana je pres konferencija na kojoj je saopšteno da se mjere u Federaciji BiH pooštravaju.

Kako je rekao Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravstvo, odlučeno je da u zatvorenim prostorima od sada može biti 30 ljudi, što znali da se smanjilo sa 50 na 30.

- Ukoliko objekti odluče da rade po VTP principu (vakcinisan/testiran/prebolio) mogu imati 60 osoba u unutrašnjem prostoru. Na otvorenom može biti 100 osoba, uz VTP potvrde do 200 ljudi. Sva veća okupljanja nisu dozvoljena, kantonalni stožeri mogu donositi samo restriktivnije mjere, a ne blaže – rekao je Čerkez.

Razlog restriktivnijih mjera je ozbiljna situacija zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom.

- U ovom trenutku, kina, kongresi, pozorišta i konferencije ostaju na broju 100. Procjena rizika je vršena i imajući u vidu da je atmosfera tiha ostavili smo taj segment društva da može da funkcionira i dalje u potpunosti. Napravili smo određene korekcije u trajanju VTP potvrda. Ukoliko ste preboljeli koronu, vaš test od sada važi četiri mjeseca, ne kao do sada što je bilo šest mjeseci. Antigenski test važi 24 sata, do sada je to bilo 48 sati. PCR test sa 72 sata se spušta na 48 sati. Ukoliko ste minimalno vakcinisani s dvije doze, tada vaša potvrda važi šest mjeseci, a ukoliko ste vakcinisnai sa tri doze, potvrda važi devet mjeseci – saopštio je Čerkez.

Istakao je da su jedina zaštita u ovom trenutku od omikron soja virusa tri doze vakcine.

- Za tri sedmice došlo je do velikog porasta zaraženih. Očekuje se još porast. Apelujemo na sve da se drže mjera i preporučujemo da izbjegavaju prevoz gradskim saobraćajnim preduzećima, pokušaju maksimalno da izbjegavaju sve gužve i bespotrebna okupljanja. Apelujemo na svo stanovništvo, nije naredba nego preporuka, da nosimo maske i na otvorenom da bi prekinuli odnosno usporili ovaj brzi rast – istakao je Čerkez.