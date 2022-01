Esed Kadrić: Sigurnosna situacija zadovoljavajuća, ovo je grad istinskog suživota

Ono što mogu sigurno potvrditi jeste da je sigurnosna situacija u Brčkom apsolutno ista kao i prije, a to je zadovoljavajuća, poručio je gradonačelnik Distrikta Brčko Esed Kadrić, javlja Anadolu Agency (AA).

Demantovao je navode koji su se pojavili na društvenim mrežama da su u Brčkom zabilježeni bilo kakvi sukobi, odnosno da je došlo do međunacionalnih sukoba.

Ništa se neuobičajeno ne događa u odnosu na događanja prethodnih godina. Kontekst je drugačiji i percepcija ljudi o događajima sada u odnosu na iste ili slične događaje od prije godinu ili dvije je kreirana zbog ukupne političke atmosfere u Bosni i Hercegovini i svih poteza koji se vuku, koji evidentno i polako vode ka nekoj bezizlaznoj situaciji. Zato je pažnja ljudi više usmjerena na sitne događaje, da se od njih pravi nešto što je veliko. Ono što mogu sigurno potvrditi jeste da je sigurnosna situacija u Brčkom apsolutno ista kao i prije, a to je zadovoljavajuća – istakao je za AA Kadrić.

Kako je kazao, imaju vrlo profesionalnu, dobro organizovanu, otpornu na sve vanjske uticaje – policiju Distrikta Brčko koja rasvjetljava sve te događaje, pojedinačne.

- Radi se o nekim navijačkim grupama, radikalnim grupama, nekima koji i nisu iz Distrikta Brčko poput ove grupe iz Lončara, koja je prepoznata i u sigurnosnom sektoru da je kao neka vrsta prijetnji i opasnosti. Ali ništa neuobičajeno se ne dešava. Istina, izvjesno je prisustvo blagog straha i čestih upita šta se dešava samo zbog činjenice da se Brčko generalno češće spominje kao lokacija na kojoj može doći do eventualnih nekih incidenata, sukoba… I tu generira neki osjećaj nesigurnosti koji nije u skladu sa općim stanjem u zajednici – naglasio je Kadrić.

Poručio je da je Brčko grad istinskog suživota.

- Vjerovatno po najviše podsjeća i asocira i u praktičnom smislu na Bosnu i Hercegovinu iz vremena kada su ljudi, a danas je tako u Brčkom, imali suštinsku ravnopravnost u svakom smislu. Da imaju mogućnost da ispoljavaju sve svoje identitarne zasebnosti, bez da mu iko osporava bilo šta – izjavio je Kadrić.

Kako je kazao, nemoguće je primijetiti i nije tačno ukoliko neko kaže da je obespravljen i da mu se uskraćuju neka prava.

- Naravno, političkih pretenzija sigurno da ima, van Brčkog, određenih emocija spram vezanosti jednih više za Bosnu i Hercegovinu, drugih više za RS, to je prisutno. Ali zbog statusa kakav jest, zbog kvaliteta života, onog što institucije Distrikta nude građanima, svi su privrženiji institucijama Distrikta. Svih godina bude određenih provokacija u smislu nekih grafita, jedni drugima prekreče grafite, urade se neki grafiti, bude i sukoba navijačkih skupina, ali policija se uvijek s tim uspješno nosila. To sada ima drugu konotaciju. Dakle, poprima neke druge dimenzije. Mislim da se u ovom trenutku s tim uspješno nosimo – poručio je Kadrić.

- Ali ne treba stvarati atmosferu da je ovdje neko bure baruta koje će eksplodirati sutra, nije. Imam odgovornost zbog ljudi, djece, staraca, nemoćnih, slabih, da pokažemo se odgovornima i da imamo svi jednak pristup. Zamolio bih da svi budemo razboriti, da dajemo objektivne izjave ili poruke koje idu u pravcu stabilizacije – rekao je Kadrić.

Mišljenja je da “stanje u Bosni i Hercegovini nije normalno i svi to vide”.

- Ali ne trebamo svojim izjavama, pa i mediji koji su željni senzacije, da doprinose tome, da dođe do nekog sukoba kako bi poboljšali svoju gledanost. Ne smijemo to dozvoliti. Imamo veliku odgovornost, posebno u ovakvim sredinama kao što je Brčko. Meni je jako važno da budem gradonačelnik Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih. Ukoliko u nekom trenutku, ne do Bog, primijetim da ide u krivom smjeru pa naravno da ću prvi obznaniti da se to događa jer neću ponavljati greške iz nekih ranijih vremena. Ali, u ovom trenutku toga nema i ako Bog da neće ni biti – dodao je Kadrić.