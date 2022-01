Goran Pisić: Stanje javnog reda i mira jako zadovoljavajuće

Pisić je za Anadolu Agency (AA) izjavio da je policija Distrikta Brčko prethodnih dana, u skladu sa Zakonom o mirnom okupljanju, na osnovu prijava određenih nevladinih organizacija, odnosno organizacija koje su podnijele zahtjeve za održavanje javnih skupova, zajedno sa organizatorima ispratila te skupove.

- Ono što se dešavalo između tih manifestacija, policija je radila na identifikaciji i radi na procesuiranju lica po prekršajima iz javnog reda i mira. Činjenica je da se u zadnjih možda 15-tak dana u javnom mnijenju više provlači dezinformacija nego što su informacije. Tako da smo posljednjih dana više svojih resursa i snaga rasporedili na potvrđivanju određenih prijava, odnosno informacija koje su se na kraju ispostavljale kao dezinformacije koje mogu dovesti do uznemiravanja kako građana u Distriktu tako i van njega – istakao je Pisić.

Naglasio je da se radi o dezinformacijama u smislu da je na području Distrikta došlo do sukoba, da je na određenom području došlo do okupljanja građana, da je došlo do djelovanja određenih struktura policijskih koje nemaju pravo da djeluju na području Distrikta Brčko.

- Do toga da određene grupe ljudi se spremaju da počine neka krivična djela ili naruše javni red i mir u većem obimu. To se nije dešavalo na području Distrikta Brčko. Ono što ja mogu reći jeste da svi događaji i sve informacije, odnosno i te dezinformacije, policija redovno sačinjava izvještaje i dostavlja relevantnim institucijama – poručio je Pisić.

U sklopu policije Distrikta Brčko imaju jedan dio policijskih službenika koji rade na identifikaciji lica koje uništavaju kako ličnu tako i zajedničku imovinu.

- I u prethodnom periodu smo imali grafite koji su ostavljani na fasadama zgrada, kućama i objektima. Policija je redovno radila na identifikaciji i procesuirala takve događaje. Što se tiče stanja sigurnosti, stanje javnog reda i mira je jako zadovoljavajuće na području Distrikta Brčko, posebno kada pričamo o stanju kriminaliteta – dodao je Pisić.