SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I HLADNO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i hladno vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu vazduha od minus sedam do sedam stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro sa umjerenim do jakim mrazom i veoma hladno, a u istočnim predjelima uz umjerenu oblačnost.

Tokom dana hladno sa sunčanim intervalima, uz promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus tri stepena, u višim predjelima i planinama od minus 16, a dnevna od minus četiri do dva, na jugu do sedam, a u višim dijelovima od minus sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus 14, Mrakovica i Sokolac minus pet, Mrkonjić Grad i Srebrenica minus tri, Bugojno, Jajce i Tuzla minus dva, Bijeljina, Sarajevo, Gacko i Rudo minus jedan,Brčko, Višegrad, Nevesinje, Ribnik i Zenica nula, Bihać, Gradačac i Sanski Most jedan, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Srbac i Livno dva, Mostar sedam, Bileća osam, Trebinje devet, te Neum 11 stepeni Celzijusovih.