Predstavljen program nadolazećeg 4th „BH Telecom Unusual marathona“ Sarajevo

Tradicionalni „BH Telecom Unusual marathon“ održat će se četvrti put, pod sloganom Trčimo za čist zrak – My Mission No Emission.

Udruženje „Dečki u plavom“ uz podršku Turističke zajednice KS danas su prisutnim medijima u centru „Safet Zajko“ predstavili aktivnosti predstojećeg Unusual marathona“ koji se održava 16. 01. 2022. Ove godine Udruženje je prvi put ponosni ambasador brenda „Visit Sarajevo“ s obzirom da se utrka organizira zajedno sa TZ KS kao dio „Sarajevo Winter festa“.

„Učesnici utrke trče u specifičnim uslovima Sarajevske zime, po snijegu, ledu, uz smog i niske temperature, ali ovo je njihov doprinos u borbi za čistiji zrak u Sarajevu i našoj zemlji. Ističemo da zbog utrke neće biti obustavljen saobraćaj u Sarajevu i da je osim TZ KS ovaj projekat podržao i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Imamo prijavljene trkače iz 15 država“, izjavio je danas Darko Lončar, predsjednik Udruženja „Dečki u plavom“ i predstavnik organizatora utrke, koji je danas najavio i brojne druge utrke koje će se u narednom periodu održati u glavnom gradu BiH.

„BH telecom Unusual marathon“ jedan je od 33 sportska dogadjaja koji je Turistička zajednica KS podržala kroz Javni poziv „Promocija brenda Visit Sarajevo kroz sport“ s ciljem da kroz podršku realizacije sportskih projekata, takmičenja, lične sportske angažmane i outdoor aktivnosti, povežemo turizam i sport. Turistička zajednica KS prepoznaje važnost sportskih uspjeha u promociji turizma, imajući u vidu činjenicu da su naši sportisti i naši najbolji promotori. Konkretno, što se tiče ovog maratona, radi se o jednoj velikoj turističkoj turi maratonaca kroz Sarajevo, tako da svi koji budu učestvovali ili pratili ovaj dogadjaj upoznat će i naš grad na drugačiji način. Sport i outdoor turizam naše su sfere interesovanja, uvezivanja i nadogradnje, posebno u vremenu pandemije i drugačijih uslova života“, istakla je ovo Adisa Kušundžija, glasnogovornica Turističke zajednice KS.

Utrka ima start i cilj na atletskoj stazi u SRC “Safet Zajko”, vodi od Nedžarića, kroz Vilsonovo šetalište, Skenderiju, Baščaršiju, sve do Kozije ćuprije, gdje je okret, i nastavlja preko Stupa, Ilidže, Velike aleje, Vrela Bosne gdje je okret- natrag do cilja.

Start je u nedjelju 16. 01. 2022. U 09h

Ovogodišnje medalje izradjene za učesnike izradjene su tekstom na Brajevom pismu kao znak podrške i inkluzije slijepih i slabovidnih osoba u sport, a glavni sponzor projekta je kompanija BH Telecom.