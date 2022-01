Glavaš podnio krivičnu prijavu protiv Džaferovića

Poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aleksandar Glavaš podnio je danas Policijskoj upravi Istočno Sarajevo krivičnu prijavu protiv bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika DŽaferovića zbog povrede ugleda Republike Srpske i njenih naroda.

Glavaš je, nakon predaje krivične prijave, rekao da DŽaferović mora da odgovara za uvredljivu izjavu datu za njemački časopis “Di velt” kojom je učesnike obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, uporedio sa nacističkim odredima smrti.

“Za nas Srbe, kao antifašiste i narod koji je dao najviše u borbi protiv fašizma na ovim prostorima, to je jako uvredljivo. Smatram da je to povreda ugleda Republike Srpske i njenih institucija. Za njihovo poređenje sa nacističkom vladavinom DŽaferović mora da odgovara”, izjavio je Glavaš novinarima.

Glavaš je je rekao da je DŽaferović prekršio Krivični zakon Republike Srpske, gdje je navedeno da institucije Srpske niko ne smije porediti sa genocidnim, agresorskim ili bilo kojim drugim kvalifikacijama koje podstiču da je njeno osnivanje i njen razvoj bio na neki način povezan sa bilo kakvim zločinima.

On je dodao da se nada da će nakon ovoga napadi na Republiku Srpsku iz Federacije BiH prestati.

“Ukoliko se DŽaferović izvini za ono što je izjavio i prihvati Republiku Srpsku kao dio BiH i bude poštovao Ustav BiH, ja sam spreman da povučem krivičnu prijavu, ali samo nakon što se izvini srpskom narodu i svim građanima Republike Srpske”, poručio je Glavaš.

On je rekao da će Policijska uprava Istočno Sarajevo obavijestiti nadležno tužilaštvo o prijavi protiv DŽaferovića.

“Da li će to biti Tužilaštvo BiH ili Okružni sud, to je do Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ i nakon toga će nadležni tužilac donijeti odluku o pokretanju krivičnog postupka ili odbacivanja krivične prijave, što bi, prema mom mišljenju, bilo skandalozno jer smatram da je situacija vrlo jasna”, naglasio je Glavaš.

On je istakao da je ovakvim izjavama DŽaferović nanio štetu Republici Srpskoj i svim njenim građanima, bez obzira na nacionalnost.

“Republika Srpska se ne može porediti sa nacističkim odredima smrti, a pogotovo obilježavanje 9. januara, gdje je učestvovalo 2.700 ljudi. Osim pripadnika MUP-a Srpske, bilo je prisutno 38 ešalona civilnog sektora i svakako je skandalozno sve te ljude nazivati i porediti sa nacističkim odredima smrti. To je, zaista, degutantno i ne priliči jednom članu Predsjedništva BiH”, naglasio je Glavaš.

DŽaferović je 9. januara za “Di velt” izjavio da “nacistički odredi smrti marširaju u vrijeme godišnjice `Kristalne noći`”.