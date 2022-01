FBiH: SKRAĆENI IZOLACIJA I SAMOIZOLACIJA

Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH /FBiH/ danas je na sjednici donio preporuke da se smanji broj dana izolacije i samoizolacije, izjavio je predsjednik Kriznog štaba Goran Čerkez.

On je naveo da, ukoliko je osoba bila u kontaktu sa zaraženim licem, a kompletno je vakcinisana, neće ići u samoizolaciju do trenutka eventualne pojave simptoma, kada treba da se javi ljekaru, a do tada će nositi masku i ponašati se odgovorno.

“Ako nema kompletan vakcinalni status, samoizolacija će trajati 10 dana”, rekao je Čerkez i dodao da sva lica za koje se utvrdi da su pozitivna na virus korona, ako nisu kompletno vakcinisana, idu i izolaciju 10 dana, s tim da će moći da izađu sedmi dan pod uslovom da imaju negativan test.

Potpuno vakcinisano lica biće sedam dana u izolaciji i, takođe, mogu dva dana ranije raditi test i ako je test negativan, peti dan mogu izaći iz izolacije, objasnio je Čerkez.

On je podsjetio da je riječ o pravilima koja se već primjenjuju u većini evropskih zemalja.

Osim ove odluke, Čerkez je naveo da je Krizni štab preporučio da se forsira antigensko testiranje u svim slučajevima u kojima je to moguće da bi se smanjio pritisak na zdravstveni sistem i izbjegla nervoza zbog čekanja na rezultate testiranja, ali da to ne isključuje pi-si-ar testiranja, posebno kod težih slučajeva i hroničnih bolesnika.

On je za BHRT rekao da je i dalje izuzetno visoka smrtnost od posljedica virusa korona, te da su lica koja nisu potpuno vakcinisana u velikom riziku.

/SRNA/