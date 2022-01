PROMJENLJIVO OBLAČNO I TOPLIJE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz dalji rast temperature koja će iznositi od tri do osam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Jutro je umjereno do pretežno oblačno i suvo sa slabim mrazom, na planinama i dalje jakim, a na jugu je pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana će se zadržati promjenljivo oblačno vrijeme uz dalji rast temperature. Na jugu će biti sunčano. Poslije podne se na zapadu očekuje prolazno razvedravanje.

Duvaće slab vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Šipovo minus 11, Bugojno minus 10, Bjelašnica i Drvar minus devet, Gacko i i Zenica minus osam, Novi Grad, Sokolac i Sarajevo minus sedam, Bileća, Nevesinje, Čemerno i Bihać minus šest, Banjaluka i i Livno minus pet, Doboj i i Tuzla minus tri, Srebrenica minus jedan, Trebinje, Gradačac i Mostar nula, Bijeljina i Brčko dva, te Neum četiri stepena Celzijusova.

Visina snijega u 7.00 časova: Bjelašnica 102, Han Pijesak 33, Čemerno 19, Sokolac 10 centimetara.