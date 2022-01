MILIĆ I FILIPOVIĆ S PREDSTAVNIKOM UN-a U BiH RAZGOVARALI O PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić i Ivo Filipović razgovarali su danas s predstavnicom generalnog sekretara UN-a u BiH Ingrid Mekdonald o saradnji agencija UN-a na razvoju i realizaciji ciljeva Programa održivog razvoja s akcentom na energetsku efikasnost.

Na sastanku je istaknuto da projekat primjene energetske efikasnosti, kojim su u Distriktu obuhvaćeni objekti javne uprave i institucija, treba da obuhvati i privatne objekte, te da će to UN podržati, kao i unapređenje obrazovnog sistema, uvođenje e-uprave i digitalizaciju, i uopšte reformu javne uprave što je važan uslov za pristupanje BiH Evropskoj uniji.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine Siniša Milić i Ivo Filipović istakli su da će u Distriktu, svako iz svoje nadležnosti, dati podršku realizaciji svih ciljeva programa održivog razvoja te da niko neće dozvoliti razvoj tenzija između naroda.

Predstavnica generalnog sekretara UN-a u BiH Ingrid Mekdonald istakla je da je fokus zajedničkog djelovanja UN-a, EU, UNESKO-a i Vijeća Evrope na jačanju povjerenja, pomirenja i suzbijanju retorike koja dovodi do podjela.

S tim u vezi, naglašeno je da će UN u saradnji s brčanskim udruženjima koja okupljaju civilne žrtve rata razgovarati o mogućnosti realizacije naloga supervizora za Brčko iz 2009. godine o izgradnji zajedničkog spomen-obilježja za sve civilne žrtve svih naroda koje su stradale u ratovima od 1992. do 1995. godine i od 1939. do 1945. godine.