OBLAČNO SA SLABIM PADAVINAMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa slabim padavinama i maksimalnom temperaturom od dva do sedam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Jutro je umjereno oblačno i suvo sa slabim do umjerenim mrazom, na planinama i jakim. U kotlinama ima uslova za maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne će se naoblačenje sa sjeverozapada širiti prema centralnom i planinskom pojasu na jugu.

Tokom dana, uz oblačno vrijeme, biće uslova za slabe padavine – kišu u nižim i snijeg u višim predjelima centralnog pojasa.

Kasnije poslije podne i uveče ponovo će kratko padati kiša u sjevernom pojasu, a na planinama na zapadu i istoku slab snijeg. U ostalim predjelima biće suvo.

Prema noći na subotu očekuje se slab snijeg od centralnih predjela na istok, a u svim ostalim krajevima biće suvo uz raslojavanje oblačnosti.

Na jugu cijeli dan sunčano ili sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus 15, Bugojno minus osam, Han Pijesak, Drvar i Zenica minus sedam, Prijedor, Gacko, Foča i Sanski Most minus šest, Srebrenica, Novi Grad i Sarajevo minus pet, Banjaluka, Doboj, Čemerno, Bjelašnica i Tuzla minus četiri, Nevesinje i Livno minus tri, Bijeljina i Zvornik minus dva,Brčko i Mostar jedan, Gradačac dva, Trebinje tri, te Neum šest stepeni Celzijusovih.