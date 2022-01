Brčko:Privremena obustava saobraćaja u periodu od 01.02. do 15.07.2022. godine na dionici lokalnog puta Laništa – Marković Polje

Na osnovu zakonskih ovlaštenja, Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izdala je rješenje o privremenom obustavljanju saobraćaja za sva vozila na dionici lokalnog puta L20 Laništa -Marković Polje. Privremena obustava saobraćaja će se provoditi u periodu od 01.02. do 15.07.2022. godine u vremenu od 08.00 do 16.00 sati i to u vremenskim intervalima od 30 minuta obustave i 15 minuta puštanja saobraćaja, zbog realizacije uklanjanja mina po projektu “MSP Brčko sjever 1” BHMAC ID-055, Brčko distrikt BiH.

U navedenom vremenskom periodu saobraćaj će biti regulisan uz pomoć adekvatne vertikalne barijere ili saobraćajne signalizacije i uz upute od strane izvođača, te uz saglasnost i koordinaciju policijskih službenika Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.