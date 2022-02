SUTRAŠNJA SJEDNICA MOŽE BITI POLAZNA OSNOVA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ne očekuje da će na sutrašnjoj sjednici parlamenta Srpske biti donijeta konkretna rješenja za aktuelnu političku krizu, ali smatra da može biti dobra polazna osnova za rješavanje gorućih pitanja.

“Što se tiče sutrašnje sjednice, ovo je s naše strane iskazivanje dobre volje i pokušaj da se otvori dijalog u BiH, prije svega domaćih političara, bez posredovanja, a međunarodni predstavnici svakako su dobrodošli da podrže te dogovore, za koje sam siguran da mogu imati mnogo duži vijek trajanja nego nametnuta rješenja kad je riječ o BiH, bez obzira o kojoj je temi riječ”, rekao je Čubrilović za BHRT.

Prema njegovim riječima, jedan dio političke scene u BiH uvijek očekuje da rješenje dođe sa strane, pa da bude ili prihvaćeno ili nametnuto.

“Mislim da su ta vremena iza nas i da su dijalog odnosno kompromis jedino rješenje za BiH ukoliko neko misli da BiH preživi i traje”, istakao je Čubrilović.

On smatra da u pregovorima relevantnih sudionika treba doći do odgovora da li će doći do vraćanja nadležnosti ili veće centralizacije, pri čemu najveći broj građana BiH to treba da prihvati.

“Mi imamo institucija na nivou BiH koje nisu dale očekivane rezultate. Jednom mora da se preispita da li je postojanje tih institucija opravdano”, konstatovao je Čubrilović i dodao da je zato važan dijalog domaćih političara.

On je ukazao da se svjedoči da ni međunarodni posrednici u posljednje vrijeme ne postižu efekte zakazujući razne pregovore.

Govoreći o pozivu predsjednicima HDZ BiH Draganu Čoviću i SDA Bakiru Izetbegoviću da se obrate na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Čubrilović je izrazio žaljenje što su neki politički akteri pogrešno shvatili taj njegov poziv, jer se radi o predsjednicima stranaka koje imaju svoje predstavnike u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Srpske.

“Oni treba da daju svoju ocjenu i preporuke za zajedničko djelovanje. Žao mi je što što Ietbegović nije iskoristio svoju priliku, a Čovića očekujemo da se pojavi, imamo potvrde da će se to desiti”, rekao je Čubrilović.

Ocijenio je da sama korespodencija predsjednika SDA sa Narodnom skupštinom može da nagovijesti neko bolje vrijeme.

Komentarišući navode predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da bi zakonom trebalo biti kažnjivo kvalifikovanje Republike Srpske i srpskog naroda genocidnim i da je to jedno od mogućih rješenja za izlaz iz aktuelne političke krize, Čubrilović je istakao da je svaki prijedlog dobrodošao i da politički akteri treba da daju svoj sud o tome.

“Ukoliko bi naišli na razumijevanje političkih partnera, sigurno je da bi ono dobrodošlo. Riječ je o izmjeni jednog zakona o čemu svoj sud treba da daju sve političke opcije”, dodao je Čubrilović.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske smatra da su juče završeni pregovori u Neumu o izmjenama Izbornog zakona BiH vođenim uz međunarodno posredovanje pokazali da bez dogovora domaćih predstavnika teško mogu da zažive rješenja koja će biti na dobrobit svih u BiH. “Mora se doći do kompromisa i kompromis je ključna riječ za BiH”, istakao je Čubrilović.

Napomenuo je da će se i sutrašnja sjednica odvijati po instrukcijama Instituta za javno zdravstvo i da će biti prisutni samo oni koji su neophodni.

