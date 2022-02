SUTRA OBLAČNO SA SLABIM PADAVINAMA

U BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinama i temperaturom od dva do sedam, na jugu do 10 stepeni Celzijusa.

Ujutro će biti pretežno oblačno na sjeveru te može biti slabog snijega u višim, a kiše i susnježice u nižim predjelima. U ostalim krajevima biće suvo, na jugu vedro i vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus pet do nula na sjeveru i jugu, u centralnom pojasu i višim predjelima od minus osam do minus šest, na planinama od minus 13 stepeni.

Tokom dana očekuju se slabe padavine, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima, dok će na jugu biti sunčanije uz umjerenu oblačnost.

Uveče prestanak padavina, osim na istoku i na planinama gdje će padati slab snijeg.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/