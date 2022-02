PROLJEĆNA SJETVA NAJSKUPLJA DO SADA

Zbog velikog poskupljenja repromaterijala proljećna sjetva ove godine mogla bi da bude najskuplja do sada. Najviše je poskupilo mineralno đubrivo a ako neko ne bude mogao da ga nabavi i bez njega odradi sjetvu to samo dovodi do novih problema. Kasnije to vodi do kvaliteta prinosa i na kraju – veće cijene.

“Proljećna sjetva nam je na pragu, cijene repromaterijala su iz dana u dan, iz sekunde u sekundu povećane, evo šta se događa, sad je trenutno i manjak stoke. Cijena repromaterijala skočila ne znam više ni ja koliko posto ali u suštini većina ljudi će prepoloviti proizvodnju od kojih sam i ja jedan, jer nema matematike da 200 KM plaćam kombinovano đubre”, rekao je Savo Bakajlić, Udruženje poljoprivrednika Semberije i Majevice.

Skupo jeste, ali idemo kao do sada, kaže Mladen Savić. I ove godine sije povrće i žitarice pa kako bude. Drugi izvor prihoda nema pa sijati mora, kakve god da su cijene. A visoke su.

“Prošle godine na početku seone KAN je bio 44 KM, a sada je 160 KM. To je 400 % poskupljenje, koje ne vjerujem da i jedna poljoprivreda može izdržati”, rekao je Mladen Savić, poljoprivrednik iz Crnjelova kod Bijeljine.

Pitanje je koliko ćemo sa ovim cijenama količinski proizvesti, kaže Mladen. Rješenje bi mogla da bude nabavka mineralnih đubriva za Srpsku u Srbiji. To je nedavno i najavio ministar poljoprivrede, a sve bi trebalo da bude definisano nakon zajedničke sjednice dvije vlade polovinom ovog mjeseca.