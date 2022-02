Narednih dana u BiH pretežno oblačno s kišom

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana lokalno slabe padavine se moguće u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 3 do 8, na jugu do 12 °C.

Za ponedjeljak 14. februara, predviđa se da će jutro na istoku i sjeveroistoku Bosne biti pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i djelimično sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

U utorak 15. februara pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Krajem dana padavine i u Krajini, a tom noći u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 7 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 17 °C.

U srijedu 16. februara pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima padavine u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14 °C.

U četvrtak 17. februara pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 6 na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14 °C., javio je Hidrometerološki zavod Federacije BiH.