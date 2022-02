OKOLIĆ: ŠTO PRIJE POČETI RJEŠAVANJE VIŠKOVA NAORUŽANJA

Pitanje viškova naoružanja u BiH mora da se rješava da nestabilna municija ne bi izazvala havariju, ljudske žrtve i da se ne bi trošila dodatna sredstva za čuvanje, a prioritet je prodaja, izjavio je Srni zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić.

Okolić tvrdi da u magacinima ima više sredstava za prodaju i da se za cijeli proces mogu se angažovati domaće firme.

Predstavnici Ministarstva odbrane u Savjetu ministara i Oružanih snaga BiH razgovarali su juče sa entitetskim ministarstvima zainteresovanim za učešće u prodaji viškova naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga.

“Mi imamo višak i naoružanja, i minsko-eksplozivnih sredstava, odnosno municije i mina određenih kalibara, pa smo razgovarali o prioritetima i zaključili da je potrebno što prije rješavati viškove municije koja svakim danom iz stabilne može da pređe u nestabilnu. Kao nestabilna ne može se prodavati, nego se mora uništavati”, rekao je Okolić.

On je naveo da su na jučerašnjem sastanku dogovorili da naoružanje koje treba da se proda ne bude prodato u takvom stanju izvan BiH već da se nađe modalitet da ga domaće namjenske industrije dovedu u ispravno stanje, da rade radnici sa ovih prostora i firme koje se time bave rade, te da se gotov proizvod prodaje na tržištu.

Okolić je pojasnio da ima dosta municije koja je bila stabilna i mogla se prodati, ali to nije učinjeno zbog opšte klime i nesaglasnosti svih, te određenih lobiranja da se to samo uništi, pa je zbog vremena prelazila u kategoriju nestabilne koja se mora uništavati.

“Bez obzira na to, još ima više municije koja može da se proda, ali ukoliko se bude oklijevalo u tom poslu doći ćemo do toga da ćemo imati više one koju treba uništiti”, napomenuo je Okolić.

On je otkrio da su opstrukcije u prodaji municije i viškova naoružanja vršili ljudi kojima je u interesu da se ta municija uništi, a ne da se proda jer se, kako je naveo, “njima zauzima tržište”.

“Tako su ostvarivali dva tržišta – ono što smo mi mogli da prodamo, prodavao je neko drugi, a ono što smo mi uništili, ukoliko nama zatreba, prodaće ponovo neko drugi nama. Stoga su dvije vlade – Republike Srpske i Federacije BiH, koje su ranije imale različite stavove o tom pitanju usaglasile stavove i sada ćemo to moći lakše da realizujemo”, rekao je Okolić.

Okolić je napomenuo da je, prema sporazumu iz Doboja, koji i dalje vrijedi, jasno definisano porijeklo imovine i koliko kome sredstava pripada.

“Prema tom sporazumu, umanjuju se sredstva za troškove prodaje, a preostala sredstva se dijele, tako da 80 odsto pripada entitetu iz kojeg je ta imovina, a 20 odsto Ministarstvu odbrane za obnovu i razvoj. Od onoga što se nalazi u skladištima prema našim procjenama više pripada Republici Srpskoj”, kaže Okolić.

Vjerovatno je to, dodao je, bio problem zašto se nije rješavalo to pitanje, jer je neko suludo mislio da će novac koji treba usmjeriti Srpskoj biti novac koji je nebitan i za ostale građane BiH, napomenuvši da je platni sistem u BiH jedinstven.

Okolić je pojasnio da su na jučerašnjem sastanku dati rokovi kada se treba početi sa aktivnostima kada je riječ o prodaji i da je taj rok mjesec dana, a u tom periodu stručne ekipe treba da se sastanu i predlože modalitete.

Prema njegovim riječima, u roku od mjesec dana treba da se odluči kako će se ići, a što se tiče viškova koji su nestabilni oni se uništavaju svojom dinamikom.

“Modalitet i danas postoji i sve je propisano i zakonom i nižim aktima, odnosno Dobojskim sporazumom, međutim nije se to moglo usaglasiti i mi nismo uspjeli ništa od toga da prodamo. Nekima je bilo više stalo da se to ne proda i nisu marili što će propasti. Došli smo do zaključka da se održi širi sastanak da bi se sve relevantne zainteresovane strane izjasnile o istom pitanju, odnosno da bi prodaja krenula što prije”, naveo je Okolić.

Prema njegovim riječima, za svu municiju za koju se primijeti da ima manjkavost dolaze ekspertski timovi i pregledaju je, potvrđuju da li je stabilna ili nestabilna.

“Kao nestabilna sukcesivno se uništava na našim poligonima i radionicama, prvenstveno u TROM Doboju, a metodom detonacije na poligonu u Glamoču”, pojasnio je Okolić.

On je istakao da je potrebno pronaći modalitet da se viškovi remontuju u BiH i proizvod prodaje, te podsjetio je na odluku Predsjedništva BiH da se višak rješava prodajom, a ono što se ne može prodati donira ili uništi.

“Za mjesec dana ponovo ćemo se sastati u istom formatu, kao i juče gdje su bili predstavnici obje vlade i čelni ljudi Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Tu problematiku treba prioritetno rješavati jer se od rješavanja viškova može prihodovati”, rekao je Okolić.

Napomenuo je da je poznato da Ministarstvo odbrane potražuje veći budžet nego što dobije i da treba uzeti u obzir da to ministarstvo vuče trećinu budžeta BiH, pa se onda, kaže, i postavlja pitanje zašto neko opstruiše ono što se može ubaciti u budžet Ministarstva odbrane.

On je naglasio da su viškovi naoružanja problem jer se troše sredstva da bi se čuvali, ali je napomenuo da su to do sada uspješno radili jer nije bio nijedan vanredni incident.

/SRNA/