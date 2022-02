SUTRA OBLAČNO SA PADAVINAMA

BiH sutra uz zahlađenje očekuje oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, koji će prestati da padaju u drugom dijelu dana.

Kiša će padati u nižim predjelima, u višim i na planinama provijavaće slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prestanak padavina, uz postepeno razvedravanje, očekuje se poslije podne na sjeveru i zapadu, a do večeri i na istoku.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do pet, na jugu do devet, a maksimalna dnevna od tri do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.

Na sjeveru će duvati umjeren sjeverni vjetar, u skretanju na zapadne i južne smjerove, a u južnim predjelima uglavnom južni.

Oblačno vrijeme sa padavinama očekuje se i narednih dana. Kiše će biti u nižim, a snijega u višim krajevima, uz porast snježnog pokrivača.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.