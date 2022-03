BiH: SPREMNOST ZA REGULISANJE BORAVKA UKRAJINSKIH IZBJEGLICA

Pomoćnik ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Frano Planinić izrazio je spremnost BiH da pomogne u regulisanju boravka ukrajinskih izbjeglica u zemlji, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom bezbjednosti i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

Planinić je rekao u razgovoru sa otpravnikom poslova Ambasade Ukrajine u BiH Serhijem Miniailom da u BiH postoje dva centra koja bi mogla poslužiti za smještaj izbjeglica – Delijaš i Salakovac, u koje se može smjestiti po 250 lica.

On je naveo da je kompanija “Laktalis BH” iz Gradačca, koja je sastavni dio francuske “Laktalis grupe”, spremna da zbrine zaposlene u “Laktalisu” iz Ukrajine kojih ima više od 3.000, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara.

Miniailo je rekao da za sada ukrajinska strana ne raspolaže podacima o broju izbjeglica koje su opredijeljene da dođu u BiH, ali da namjeravaju posredstvom svojih ambasada u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj da saznaju i dostave podatke o kojem je broju riječ.

On je na sastanku u Sarajevu izrazio spremnost da pomogne državljanima BiH koji se još nalaze na području Ukrajine, te pomoć u evakuaciji onih koji to žele, osim za one koji su i ukrajinski državljani i podliježu vojnoj obavezi.

/SRNA/