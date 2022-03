SUTRA OBLAČNO SA PADAVINAMA

U BiH sutra će biti pretežno do potpuno oblačno vrijeme, u nižim predjelima sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Prema noći na nedjelju očekuje se snijeg, koji će početi da pada u većini krajeva, pa i na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do jedan, u višim predjelima na istoku od minus osam, a dnevna od tri do sedam, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, sjevernih smjerova, a na planinama povremeno veoma jak.

Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, danas je u centralnim i istočnim područjima bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim krajevima pretežno vedro.

/SRNA/