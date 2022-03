PO HITNOM POSTUPKU O UKIDANJU AKCIZA NA GORIVO

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podržali su zahtjev da se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH razmatra po hitnom postupku.

Zahtjev su podnijeli poslanici SDP-a Saša Magazinović, Nermin Nikšić, Nada Mladina i Zukan Helez.

Šef Kuba poslanika SDP-a Saša Magazinović je, obrazlažući hitnost postupka, naveo da se hitno mora reagovati zbog krize koju je izazvala pandemija kovida 19.

Magazinović je ocijenio da oporavak ekonomije nije na zadovoljavajućem nivou.

On je rekao da ovaj zakonski prijedlog podrazumijeva ukidanje akciza na gorivo, što bi dovelo do smanjenje cijene litra goriva od 35 do 40 feninga, u zavisnosti od vrste goriva.

