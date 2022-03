PRIJEDLOG DA PDV NA ŽIVOTNE NAMIRNICE BUDE NULA, A NE PET ODSTO

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će zalagati da porez na dodatnu vrijednost /PDV/ za osnovne životne namirnice bude nula, a ne pet odsto.

Dodik je rekao da će taj prijedlog biti upućen Narodnoj Skupštini Republike Srpske, jer se tako neće prekršiti zakljuci Narodne Skupštine Srpske, kao što je slučaj sa prijedlogom za smanjenje PDV na pet odsto, koji je u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH uputio Mirko Šarović.

“Mislim da će Narodna skupština podržati prijedlog da opterećenje za životne namirnice bude nula i da ćemo uspjeti da odemo na Dom naroda i poboljšamo tu situaciju na najbolji mogući način”, rekao je Dodik.

Dodik je naveo da se prije glasanja u paralmentu BiH trebalo dogovoriti u Narodnoj Skuptini, te da će iz tog razloga nastojati da se održi sjednica parlamenta Srpske, prenosi RTRS.

“Ranije je zaključeno da sve tačke dnevnog reda koje idu na Paralmentarnu skupštinu, budu razmatrane na Narodnoj skupštini Republike Srpske”, rekao je Dodik.

On je podsjetio da je SNSD prvi pokrenuo prijedlog za smanjenje PDV na osnovne životne namirnice.

“Onda smo dobili prijedlog koji je politizovan, od strane, navodno Šarovića, prema kojem životne namirnice treba da budu oporezovane na pet odsto”, rekao je Dodik.

On je poručio da će se zalagti da PDV ne bude ni pet odsto nego nula. “Kad je sve već politička klackalica, bez obzira na to koliko bi to neko mogao da iskoristi, ja ću se zalagati da PDV bude nula za životne namirnice”, rekao je Dodik.

/SRNA/