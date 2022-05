Poznat identitet oca i kćerke poginulih u stravičnoj nesreći u Bijeljini

Branislav Bošnjak (65) i njegova kćerka Jelena (33) nastradali su juče u Bijeljini kada su se škodom sudarili s kamionom, a u ovoj nesreći je učestvovao i golf.

Za volanom kamiona iveko bio je Ranko J., a otac i kćerka su, od siline udara, poginuli na licu mjesta. Ova nesreća se desila juče oko 16.30 na dijelu obilaznice prema selu Batković.

Zbog nesreće su intervenisali pripadnici Policijske uprave Bijeljina, Vatrogasne jedinice i Hitne pomoći Bijeljina, a vatrogasci su morali sjeći lim smrskanog vozila kako bi izvukli tijela.

Policija utvrđuje okolnosti pod kojima se desila nesreća, a prema nezvaničnim informacijama nesreća se, navodno, desila kada je škoda preticala vozilo i vozač kamiona naglo zakočio. Ipak, detalji o tome šta se tačno dogodilo će biti poznati nakon što se obave uviđaj i vještačenja, pišu ”Nezavisne novine”.

Na mjestu tragedije ostale su stravične slike dijelova vozila rasutih po kolovozu.

Nakon nesreće, policija je testirala vozača kamiona na alkohol i utvrđeno je da nije bio pijan u trenutku nesreće.

”Vozač kamiona je ispričao policiji da je išao svojom trakom, kada je vidio automobil „škoda“ koja je krenula prestizati automobil ispred sebe. On je rekao da je naglo stisnuo kočnicu kako ne bi došlo do sudara, ali da se jednostavno to nije moglo izbjeći”, objašnjava izvor Srpskainfo.

Kaže da je kamiondžija rekao da kako je naglo ukočio da se kamion popriječio i da je „škoda“ udarila velikom brzinom u njega.

Kako je navedeno iz Policijske uprave Bijeljina dvije osobe nastradale su saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali teretno vozilo iveko kojim je upravljalo R.J., golf kojim je upravljala J.Š. i škoda fabija kojim je upravljalo B.B.

“Vozač škode je smrtno stradao kao i suvozač u vozilu J.B. koja je na licu mjesta smrtno stradala od zadobijenih povreda”, saopšteno je iz PU Bijeljina.

Navodi se da je policija obavila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Iz policije navode da je u toku istraga na utvrđivanju svih uzroka i okolnosti koji su doveli do ove teške nezgode u kojoj su ugašena dva ljudska života.