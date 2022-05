BRČKO: POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV JOŠ JEDNOG PROVALNIKA

Osnovni Sud Brčko distrikta potvrdio je optužnicu koju je Tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Jasmina Kantića (30) zbog sumnje da je proteklih mjeseci u više naseljenih mjesta južno od Brčkog počinio seriju teških krađa. Kantić je višestruki povratnik u vršenju imovinskih krivičnih djela i optužen je da je provaljivao u kuće, pomoćne objekte i vikendice na području Gornjeg Rahića, Maoče i Prutača, odakle je oduzimao stvari male vrijednosti.

U okviru istrage vođene pod nadzorom Tužilaštva, Policija Brčko distrikta BiH početkom prošlog mjeseca uhapsila je Kantića zbog sumnje da je zadnjih nekoliko mjeseci u Gornjem Rahiću, Maoči i Prutačama, nakon provaljivanja u zatvorene prostore, oduzimao imovinu od stanovnika ovih naselja. Sumnja se da je od 26. januara do 1. aprila čak deset puta provalio u kuće, pomoćne objekte i vikendice na tom području, odakle bi oduzimao stvari male vrijednosti. Nakon što bi podesnim predmetom provalio u unutrašnjost objekata, on je uglavnom prisvajao sitni alat i manje kućanske uređaje podobne za brzu prodaju, a gdje bi to pronašao oduzimao je hranu i piće. Sličnu tešku krađu počinio je i u jednom poslovnom objektu u G. Rahiću, kada je 25. marta ispred prodavnice Stara česma, po obijanju katanca, iz rashladne vitrine oduzeo razna pića vrijednosti od oko 100 KM oštetivši za taj iznos vlasnicu objekta – navodi se optužnici.

Optužnica, kojom je zatraženo i produženje pritvora Kantiću, dostavljena je Osnovnom sudu Brčko distrikta, gdje je u cijelosti potvrđena.