DODIK: U BRISELU SAM PREDSTAVIO INTERESE SRPSKE

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je na razgovorima u Briselu, bez oklijevanja predstavio interese Republike Srpske koja insistira samo na Ustavu, ali i istakao da će se teško održati teritorijalni integritet i suverenitet BiH ukoliko se nastavi sa rušenjem Ustava.

On je rekao da je očigledno da je u administraciji Brisela Republika Srpska konotirana kao faktor nekog problema, te istakao da je tokom jučerašnje radne večere lidera regiona sa šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom naglasi da nije tačno.

“Bilo mi je drago što sam imao priliku da postavim pitanje – da li je moguće da se očuva nečiji teritorijalni integritet, što za mene nije sporno, ali kako je to moguće uspjeti ako rušite Ustav te zemlje? Je li poznato igdje u svijetu da postoji zemlja koja je očuvala teritorijalni suverenitet i integritet, a da je srušila Ustav”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci odgovarajući na novinarska pitanja.

On je rekao da takva zemlja sada postoji i da je to BiH, te ocijenio da će se to veoma teško održati.

“Nama je jasno da neke zapadne zemlje predvođene Amerikom traže da se ovdje sprovode njihove politike, a ne normativno pravni akti kakav je Ustav BiH. Mi insistiramo na Ustavu. I još jedan apsurd u BiH, mi koji insistiramo na Ustavu smo proglašeni da rušimo teritorijalni integritet i suverenitet, a ne rušimo – mi hoćemo Ustav. Ustav je rekao kakav je teritorijalni sastav BiH i kakav je suverenitet”, naveo je Dodik.

On je istakao da je vraćanje snage Ustavu BiH teška borba koja se mora voditi.

“Po tom principu mi smo ustavobranioci, a ne ustavorušitelji. Ustavorušitelji su neki drugi na ovim prostorima. Veoma je teško danas biti ustavobranilac u BiH jer oni koji žele drugu BiH, obećanu muslimanima, su danas jaki i povrijeđeni i sada, zbog ovog sukoba u Ukrajini, smatraju da je došlo vrijeme da se sve to riješi na način kako oni hoće”, rekao je Dodik.

On je rekao da su to sve teški izazovi, ali da je rukovodstvo Republike Srpske opredijeljeno za Republiku Srpsku u poziciji kako je predviđeno Ustavom BiH.

“Možemo to da podržimo. Svaka druga BiH za nas je neprihvatljiva. Trpimo je ali ćemo je promijeniti”, rekao je Dodik.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Dodik je rekao da vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj nije proces koji se može desiti u jednom danu ili godini.

“Neke stvari od toga moraće da urade i generacije koje će doći iza nas”, rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da zvaničnici u Briselu i dalje smatraju da je Kristijan Šmit visoki predstavnik u BiH.

“To je potpuna neistina, to je potpuna laž i samo od nas zavisi kad će to jednog dana kao apsurdnim u ponašanju prihvatiti i briselska administracija. Svaki događaj, bez obzira kakav, pa čak i negativan, u sebi nosi nešto dobro. Dobro u ovom slučaju je da se vidi licemjerje i namjere koje idu za tim da Republiku Srpsku učine, ne samo više potčinjenom, nego i glupom,” rekao je Dodik.

On je rekao da bi prihvatanje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, iako ga nije imenovao Savjet bezbjednosti UN, predstavljalo “našu nacionalnu glupost”.

Upitan kako lideri regiona, sa kojima se sastao u Briselu, vide situaciju u BiH, Dodik je rekao da je BiH za sve eksces.

“To govori o tome da je u BiH, bez obzira na napore koji su ulagali stranci, jedina kohezivna snaga još uvijek u tih par administrativa koji su u okviru Stejt departmenta, briselske administracije i onoga što rovari Velika Britanija ovdje”, rekao je Dodik.

/SRNA/

On je upitao kako je moguće da briselska administracija objasni vladavinu prava na kojoj je zasnovana EU u uslovima kada Kristijan Šmit nije imenovan u Savjetu bezbjednosti UN.