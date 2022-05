BEOGRAD: NOVE PRIJETEĆE PORUKE O BOMBAMA U CIJELOM GRADU

Nakon prijetećih dojava o postavljenom eksplozivu u skoro 100 beogradskih osnovnih škola, stigla je nova pretnja o postavljenim bombama na mostovima u Beogradu, tržnim centrima, ZOO vrtu, restoranima, željezničkoj stanici, objektima za prečišćavanje vode i ruskoj Ambasadi.

“Eksplozive smo postavili na sledećim lokacijama: Brankov most, Most Gazela, Novi železnički most, Most na Adi, Pančevački most, Narodni muzej, Delta siti, TK Zmaj , Ada Mol, Tržni centar Stadion , Tržni centar Konjarnik , Beogradski zoološki vrt, Javni akvarijum i tropikarijum, Mekdonalds na Bežanijskoj kosi, Evrodrom beogradski aerodrom, Glavna stanica Beograd, Predsednikova kuća, Gradsko veće, svaka elektrana, svaki objekat za prečišćavanje vode, ruska Ambasada Beograd”, navodi se u dojavama, koje je prenio “Blic”.

U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu se navodi da je u toku intenzivan rad na otkrivanju izvršilaca krivičnih djela u vezi sa lažnim dojavama o bombama koje svakodnevno stižu na veliki broj adresa u Beogradu i drugim gradovima širom Srbije.

Pripadnici MUP-a u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno istražuju ove slučajeve, a u rad je uključeno i Posebno odjeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Zbog velikog broja dojava o bombama svi raspoloživi kapaciteti kontradiverzionih jedinica MUP-a angažovani su na pregledu objekata i ustanova na čije su adrese upućene dojave, koje su do sada sve bile lažne.

Sumnja se da su one usmjerene na izazivanje panike i uznemirenja građana.