U BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme i dalji porast temperature, pa će u većini predjela biti vrlo toplo.

Moguća je prolazna slaba oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na jugu do 17, dnevna od 24 do 30, u sjevernim područjima do 32 stepena Celzijusova, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, uglavnom zapadni i jugozapadni.