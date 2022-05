DODIK: SANKCIJE RUSIJI NISU UVEDENE, JASNO REČENO I U BRISELU

Bosna i Hercegovina nije uvela ni jednu od sankcija Rusiji, pa ni one o zabrani preleta, izjavio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i istakao da je i u Briselu rekao da BiH jasno ostaje na poziciji neutralnosti.

“Iz niza razloga, smatram da BiH neće formalno-pravno uvesti sankcije Rusiji dok ja sjedim u Predsjedništvu, bez obzira što neki kažu da je to samo lijepa priča. Ali, u BiH nema nijedne mjere koja se sprovodi na tom planu jer nema odluke o tome”, precizirao je Dodik.

Dodik je naveo da za Srbe, BiH nije uvela sankcije Rusiji, a to što Zapad prihvata stavove bošnjačkih ministara i ljudi okupljenih oko Željka Komšića je neka druga tema.

“Na sastanku sa Žozepom Boreljom posvećenom antiruskim sankcijama koje bi države zapadnog Balkana trebalo da uvedu, Aleksandar Vučić i ja smo bili jasni. Svi ostali su bili za sankcije. Ja sam jasno rekao da i dalje ostajemo na poziciji neutralnosti. I Vučić je jasno rekao da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji”, rekao je Dodik za “Sputnjik”.

On je prenio da je Borelj precizno rekao da su antiruske sankcije koje bi države zapadnog Balkana trebalo da uvedu stvar solidarnosti sa Evropom i da je neutralnost izgovor onih koji to ne žele.

Dodik je rekao da su osim njega i Vučića, svi ostali lideri Zapadnog Balkana bili za još oštrije sankcije Rusiji od onih za koje se i Borelj zalaže.

On je istakao da opozicija u Republici Srpskoj pokušava da pričom o uvođenju sankcija izgradi neki poen, ali činjenično stanje definitivno je da BiH nije uvela ni jednu od sankcija prema Rusiji u skladu sa Ustavom i unutrašnjom procedurom.

Dodik je naveo da je riječ o dnevno-političkoj podmetačini koja u cjelini zaobilazi činjenice. “Onaj ko to tvrdi, morao bi da navede gdje se antiruske sankcije primjenjuju u BiH. To što govore neki muslimanski ambasadori na multilateralnim i bilateralnim sastancima nije obavezujuće”, rekao je Dodik”.

Dodik je istakao da je Predsjedništvo BiH jedino nadležno mjesto za utvrđivanje spoljne politike prema Ustavu BiH, a da secifičan politički sistem u BiH dovodi u poziciju ministra spoljnih poslova da je on samo tehničko lice za sprovođenje stavova Predsjedništva.

Nijedan spoljnopolitički stav, kaže, ne može izaći iz BiH ako nije usvojen konsenzusom u proceduri utvrđenoj Ustavom i Poslovnikom o radu Predsjedništva.

“Znači, ovdje imamo urušavanje Dejtonskog sporazuma i to nije ništa novo za BiH. Ali novo je to što oni koji se bave obračunima sa mnom i sa nama, pokušavaju da kažu, eto, uveli ste sankcije Rusiji, a to znači da je za njih kršenje procedure koju čine muslimani za njih prihvatljivo”, kaže Dodik.

Na Zapadu se, naveo je Dodik, takve izjave dočekaju slavodobitno i proglašavaju se pobjedom, a to što Zapad stvara unutrašnje probleme u BiH govori koliko im je stalo do BiH.

Prema njegovim riječima, nijedan ambasador iz redova srpskog naroda nije se priključio priči o antiruskim sankcijama i neće dok ne dobije stav Predsjedništva.

On je podsjetio da je pokušao da na dnevni red Predsjedništva stavi pitanje sukoba u Ukrajini, a prijedlog je bio da Predsjedništvo zauzme neutralnu poziciju, ocijenivši da neutralnošću BiH može da izbjegne bilo kakvu ekonomsku i političku štetu.

Pritisci na Republiku Srpsku i njega lično da se pristane na uvođenje antiruskih sankcija su, kako kaže, ogromni – nema razgovora, a da se to ne traži.

U BiH je, napominje, stvorena atmosfera da su Srbi remetilački faktor, dok muslimani na svemu tome pokušavaju da nešto ušićare na poređenju ukrajinske krize sa građanskim ratom u BiH.

“To se čini otvoreno. Direktno se kaže da nećemo imati razvojne podrške i tako dalje. To sve čujemo. Ali oni moraju da nauče da nije sve samo u tome. Moraju da nauče da postoje istorija, povezanost, osjećaj, međunarodno pravo”, rekao je Dodik.

On je napomenuo da postoje sankcije koje su oni Srbima posijali i da Srbi iz principijelnog razloga ne bi mogli da uvode sankcije, bez obzira što postoje oni koji govore kako je dio Rusije tada bio za sankcije.

Politika neutralnosti će, smatra Dodik, koštati, ali veoma je važno za srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku da ostanu neutralni i da čak ni simbolički ne učestvuje u namjerama Zapada.

Dodik smatra i da Zapad nije htio da razumije i prihvati strah Rusije od približavanja NATO-a njenim granicama, a dodao je i da je potpuno uvjeren da nikome nije do tog sukoba osim globalnim planerima koji izazivaju haos i siju nered širom svijetak.

On je naveo da se svijet se potpuno polarizovao – na jednoj strani su Rusija i Kina, na drugoj je kolektivni Zapad, čiji je liberalni pristup pobijedio komunizam, ali nije uspio da pobijedi sebe i iznutra se razgradio.

“Britanci su izašli iz EU da ne bi bili deo kolektiviteta, nego da bi bili dio svog identiteta koji bi trebalo da vrati njihovu staru kolonijalističku politiku na globalni nivo i time vrati samu Britaniju na veliku scenu. Mogu da posvjedočim kako su se Britanci ponašali u Sarajevu kada su bili dio EU i sada. Sada je to sasvim neka druga priča, sasvim druga ekspanzija, sasvim nešto drugo”, zaključio je Dodik.