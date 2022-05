ŠVAJCARSKA:NAJAVLJENO UNIŠTENJE 620.000 DOZA VAKCINE “MODERNA”

Švajcarska će uništiti više od 620.000 doza vakcina kompanije “Moderna” protiv virusa korona zbog isteka roka upotrebe, izjavili su danas zvaničnici Službe za zdravstvenu zaštitu, napominjući da je drastično opala potražnja za imunizacijom.

“Utvrđeno je da je, prema trenutnim okolnosti, nabavljeno previše vakcina za potrebe Švajcarske. Cilj je zaštita stanovništva sa svim dovoljnim količinama dostupnih vakcina”, saopšteno je iz Savezne kancelarije za javno zdravstvo.

Švajcarska je nabavila 34 miliona doza vakcina protiv kovida 19 za ovu godinu, za svoje stanovništvo kojih ima oko 8,7 miliona.

U februaru je saopšteno da će Bern do sredine godine donirati do 15 miliona suvišnih doza siromašnijim zemljama. Nije poznato koliko je doza do sad donirano.