SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM

U BiH sutra će biti pretežno oblačno sa kišom.

Padavine će biti češće na zapadu i jugu, gdje će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom, a na krajnjem sjeveru očekuje se više suvog vremena i kraći sunčani periodi, a krajem dana povremena kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren, istočni, na jugu promjenljivih smjerova ili južni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni Celzijusevih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/