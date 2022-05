BRČKO: ASMIR B. OSUĐEN NA ZATVORSKU KAZNU ZBOG PRIJETNJI MEDICINSKIM RADNICIMA

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH okončalo je postupak protiv Asmira B. (24), optuženog da je prije dva mjeseca u područnoj ambulanti u brčanskom naselju Rijeke upotrebom pištolja prijetio medicinskim radnicama. Brzom reakcijom nadležnih organa u procesuiranju ovog incidenta, on je za ugrožavanje sigurnosti prisutnog medicinskog osoblja i doktorice u vezi s vršenjem njene funkcije osuđen na tri mjeseca zatvora.

Tužilaštvo Distrikta optužilo je Asmira B. da je 22. marta, oko 12.00 sati, najprije verbalno, a zatim i upotrebom pištolja, prijetio ordinirajućoj doktorici. Nezadovoljan objašnjenjem procedure prema kojoj o produženju njegovog bolovanja jedino može odlučiti nadležna ljekarska komisija, izrevoltirano je počeo lupati rukama po stolu doktorice A.K, bacati inventar po ordinaciji, vikati i psovati. Pošto su na njen zahtjev medicinske sestre pozvale policiju, istrčao je do svog automobila, uzeo sportski pištolj marke Airsoft Colt, sličan pravom pištolju, ponovo ušao u ordinaciju i uperio ga iz neposredne blizine doktorici u glavu. Plašeći se za život, A. K. ga je molila da se smiri, no on je i dalje protestovao i mahao oružjem da bi, očekujući dolazak policije, konačno ispustio pištolj i pobjegao iz ambulante. Postupak Asmira B. izazvao je zaprepaštenje, uznemirenost i strah za život kod prisutnih medicinskih radnica, koje nisu mogle znati kakvim im se oružjem prijeti – navodi se u optužnici.

Poslije višečasovne policijske potrage za njim na području Brčkog i Čelića, sam je došao do stanice policije u Brčkom i predao se. Brzom reakcijom organa gonjenja protiv njega je, nakon efikasno sprovedene istrage, podignuta optužnica za krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti (iz člana 180 stav 2 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH). Prema optužnici, on je ugrozio sigurnost više osoba ozbiljnom prijetnjom da će ih lišiti života i teško tjelesno povrijediti, a to je istovremeno učinio i prema službenoj osobi u vezi s vršenjem njene funkcije. U postupku pred Osnovnim sudom Distrikta, Tužilaštvo i optuženi nedavno su zaključili sporazum o priznanju krivice, u skladu s kojim je Asmir B. osuđen na kaznu zatvora od tri mjeseca.