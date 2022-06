LUČIĆ: DISTRIKT SE ODRIČE DIJELA POREZA NA DOHODAK U KORIST RADNIKA

Novim izmijenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak, mjesečni radnički dohodak biće oslobođen oporezivanja u visini do 1.200 maraka, dok će radniku ukoliko u porodici imaju izdržavane članove, po svakom od njih, plata biti oslobođena poreza u dodatnom iznosu od 600 KM.

Ovo je danas potvrdio direktor Direkcije za finansije Mato Lučić, koji je naglasio da je obveznik ovog poreza radnik, a ne poslodavac i da će na taj način radniku biti povećana plata.

On je napomenuo da je dosada mjesečni dohodak bio oslobođen poreza u iznosu do 500 KM, a da je sada odlučeno da se poveća do 1.200 maraka. Na svakog izdržavanog člana porodice plata se oslobađa poreza za dodatnih 600 maraka.

„Ovo je najpošteniji način da država socijalno djeluje u vrijeme inflacije i divljanja cijena i da pomogni svih 18.000 radnika u Brčko distriktu“, rekao je Lučić na pres konferenciji.

Predlagač izmjena ovog zakona biće Skupština Brčko distrikta, a njegova primjena trebalo da počne od 1. jula.