BRČKO: PRIVREMENA OBUSTAVA I ZABRANA SAOBRAĆAJA NA DIONICI MAGISTRALNOG PUTA M.14.1

Na osnovu zakonskih ovlaštenja, Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izdala je rješenje o privremenom obustavljanju i zabrani saobraćaja za sva vozila na dionici magistralnog puta M.14.1 od kružnog toka Ilićka do table grada u Gredicama.

Privremena obustava saobraćaja će se provoditi na dan 02.06.2022. godine u vremenu od 06:00 do 18:00 sati za vrijeme izvođenja radova ‘’Rehabilitacije dionice magistralnog puta M.14.1 (ul. Semberska) od kružnog toka Ilićka do table grada u Gredicama’’.

U navedenom vremenskom period odvijanje saobraćaja na mjestima obustave će se, uz adekvatne saobraćajne barijere i signalizaciju, te uz saglasnost i koordinaciju policijskih službenika Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odvijati alternativnim pravcima i to:

Dionica 1 za putnička vozila

Iz pravca grada Brčko prema Bijeljini: mini obilaznica ‘’Laser’’ bescarinska zona – P.458 ul. Vukosavačka – kružni tok Potočari – Bijeljina.

Dionica 2 za putnička vozila

U smijeru prema Brčkom iz pravca Bijeljine: kružni tok Gredice – obilaznica oko Brčkog.