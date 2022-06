SUTRA SUNČANO I JOŠ TOPLIJE

U BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i još toplije vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusovih.

U popodnevnim i večernjim časovima ponegdje na zapadu i sjeveru mogući kratkotrajni su pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 23 stepena, a dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.