NAKON ŠTO JE OTKAZANA POSJETA SRBIJI LAVROV SE OGLASIO

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je “nezamislivom” odluku nekoliko zemalja da mu zabrane prelet preko njihove teritorije i dolazak u Srbiju.

Desilo se nešto nezamislivo. Suverenoj državi je oduzeto pravo na ostvarivanje spoljne politike. Blokirana je međunarodna delatnost Srbije na ruskom pravcu, rekao je Lavrov na konferenciji za medije po otkazivanju posete Srbiji.

Ovo je uznemirujuća akcija. To je demonstracija koliko daleko NATO i EU mogu da idu u korišćenju najgrubljih sredstava i uticaja protiv onih koji se vode nacionalnim interesima i nije spreman da žrtvuje svoje dostojanstvo radi ovih pravila koje zapad nameće. Poseta ministra Rusije se na Zapadu doživljava kao pretnja velikih razmera, rekao je on.

Ovim postuptkom Zapad jasno stavlja do znanja Rusiji da će nastaviti da vrši pritisak na Moskvu, ne prezajući ni od kakvih sredstava, istakao je Lavrov.

Lavrov je rekao da ga cinizam Zapada ne čudi i da jasno stavlja do znanja da će pritiskati ne libeći se ni najnižih sredstava.

Lavrov je rekao da su odbijanjem da dozvole njegovom avionu da odleti u Srbiju zemlje EU i NATO “lišile Beograd prava da vodi suverenu politiku“.

“Naše odnose sa Srbijom niko neće uspeti da sruši“, naglasio je Lavrov.

“U svakom slučaju, naši kontakti ne nestaju. Pozvali smo Selakovića da u najskorije vreme poseti Rusiju. Nadamo se da avion kojim on bude leteo neće biti izložen još jednom sramotnom kažnjavanju od Brisela koji je izgubio svaku pristojnost“, naveo je on.

EU želi da napravi projekat koji će nositi naziv “zatvoreni Balkan”, rekao je Lavrov. Ova politika je koncentrisana na antiruskom pravcu. Cenimo hrabar stav koji zauzima Srbija i lično predsednik Vučić koji ističe da neće se baviti antiruskom delatnošću, ali Evropskoj uniji je želja da svi kandidati preuzmu obaveze rusofobskog karaktera, rekao je Lavrov.

On je naveo da je planirano da se razmotri širok krug pitanja, da se razgovara i o našem strateškom partnerstvu, ali i o međunarodnim pitanjima.

“Očigledno oni koji vuku konce u Briselu nisu to hteli, nisu hteli da mi izrazimo podršku Beogradu između ostalog i projektu Otvoreni Balkan. Sad je svima očigledno da Brisel, NATO i EU žele da pretvore Balkan u svoj projekat zvan Zatvoreni Balkan“, rekao je ruski šef diplomatije.

Lavrov je konstatovao da Brisel nije hteo da obezbede platformu Rusiji u Beogradu da Moskva iznese svoj stav o nizu regionalnih pitanja.

On je ocenio i da Evropa svojim ponašanjem otežava ekonomsku situaciju svojim građanima, kao i da se sve više pametnih ljudi u Evropi pita zašto se od Rusije pravi neprijatelj.

“Tamo se sve više boje istine, sve više pokušavaju da odu u neku fejk realnost koju pune preko društvenih mreža. Tamo su potpuno isključili sva alternativne medije. Ako je takav izbor napravljen, a nemam sumnje da jeste, Brisel odlučuje da će upravo on odlučivati o sudbini svih zemalja Evrope. To pokazuje još jednom koliko košta status pretendenata na članstvo u EU. Objašnjenje je jednostavno: kandidati su dužni da još u pripremnom stadijumu bespogovorno prate politiku EU u sferi bezbednosti koja je u kranje antiruskom ključu. Eto to čeka zemlje koje pokušavaju da pronađu balans interesa“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, Rusija ceni hrabru poziciju Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, navodeći da EU upravo hoće to da svi kandidati preuzmu obaveze rusofobičnog karaktera.

Kakvu su bezbednost ojačali Crnoj Gori i Severnoj Makeodniji, upitao je Lavrov rekavši da mu je žao tih prijateljskih naroda.

On je istovremeno poručio da Rusija nikada neće preduzimati ništa što dodatno otežava veze među narodima. Time se bave na Zapadu, naglasio je Lavrov.

Na pitanje o razlozima zašto mu je onemogućen prelet, Lavrov je rekao da su ti razlozi razmatrani u medijima.

“Iznosila se verzija da je Lavrov u Srbiji jedan od najnepoželjnijih gostiju, jer dolazi pre Olafa Šolca i da je on bio nezadovoljan, čak uvređen time. Ostavljam to na duši analitičara koji su to iznosili. To je ponižavajuće pre svega za takve medije“, naveo je Lavrov.

On je dodao da Moskva još nije čula zvanična objašnjenja zašto je zabranjen prelet ruske delegacije.

Znam da će biti mnogo objašnjenja, zemlje koje su odbile prelet ruskom avionu će reći da su im to naredili u NATO i EU, a oni će opet govoriti da su te zemlje same donosile odluke, rekao je ruski ministar.

Lavrov je ocenio i da je briselska politika na Balkanu i Ukrajini ista – a to je da EU podržava one koji zadiru u interese pojedinih naroda.

“Samo na Balkanu Brisel podržava one koji rade na štetu Srbije, a u Ukrajini one koji rade sve što ide na štetu Rusa“, rekao je Lavrov.

On je uporedio ponašanje EU i kad je reč o postignutim sporazumima gde je EU bila posrednik za Kosovo i minskog regulisanja za Ukrajinu.

“Brisel je svečano obećavao da će podržati specijalni status i za sever Kosova, i za Donbas, kojim bi se dozvolilo da Srbi na KiM govore na srpskom, a Rusi u Donbasu na ruskom jeziku, što su identični dogovori o pravima nacionalnih manjina. U oba slučaja EU je doživeo sramotni neuspeh“, rekao je on.

Odgovarajući na pitanja zapadnih novinara, Lavrov je upozorio Zapad da ne šalje oružje Ukrajini jer će Rusija na to biti primorana da odgovori i dalje protera naciste sa linije odakle dolazi pretnja po ruski narod.

Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija zabranile su u nedelju uveče prelet aviona ruske vlade kroz svoj vazdušni prostor uoči najavljene posete ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova Srbiji.

Nakon toga je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova potvrdila da su zemlje koje okružuju Srbiju zatvorile nebo za avion Sergeja Lavrova, ističući da Moskva nije ta koja pravi novu „gvozdenu zavesu“, već da je Evropa ta koja ograđuje Rusiju.

