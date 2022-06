HIT PREDSTAVA “NOĆ U KUĆI GOSPODINA KOLAKA” U PETAK U BRČKOM

10.06.2022. godine, u 20 časova u Domu kulture Brčko

Igraju: Bodo Ninković, Irfan Mensur, Vladimir Kerkez

Noć u kući gospodina Kolaka rađena je prema tekstu Vladimira Đorđevića, a komad je priča o tri antiheroja posle kojeg muškarcima nije udobno, a ženama je – sve jasno. Tako je to i sam Đorđević obrazložio.

Mensur dodaje da su muškarci, kada je pitanju žena obično – luzeri.

„Mi jesmo luzeri u ovoj predstavi, zato što se sve radi oko jedne žene, sve se čini zbog jedne žene, to je moja ćerka koja se ne pojavljuje na sceni. Ona je vrlo popularna pop-pevačica, i imala je muža koji je od nje bio stariji 30 godina, da izvinete, to je Boda Ninković, i ima trenutno jednog čoveka s kojim živi i kojeg je isto šutnula jer joj ne treba… Shvatila je da nije njen nivo, to je Vladimir Kerkez, i ostaje otac. Ja sam taj Kolak, kojeg je takođe šutnula”, ispričao je Irfan Mensur u Beogradskoj hronici.

Glumac i reditelj je rekao i da misli da su žene te koje „biraju naše živote, i koje upravljaju našim životima”.

„Ovo ja ne govorim da bih se sad udvarao ženama koje ovo slušaju, ili da bi me mrzeli svi muškarci koji slušaju – neki će priznati da je tako”, kaže Mensur i naglašava da predstavu treba da vide ljudi koji su željni pravog pozorišta u kome glumci sa uživanjem igraju za publiku.