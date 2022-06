DODIK: ODLUKA O NAMETNJU FINANSIRANJA IZBORA PORAZ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je odluka Kristijana Šmita o nametanju finansiranja izbora u BiH poraz međunarodne zajednice i da se njome destabilizuje BiH.

“Ovo je poraz međunarodne zajednice, nije naš. Ovo je naša pobjeda, jer pokazujemo da BiH ne može, a stranci pokazuju da su sve, što su do sada uradili, pogrešno uradili i da je i ova odluka, samo jedna u nizu pogrešnih odluka koja je donesena”, rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je zgađen nakon posljednje odluke koju je donio Šmit, da se njome destabilizuje BiH, kao i da šalje poruka i signal da su oni spremni da idu do kraja, da kreiraju liste, odlučuju ko će ići na izbore, a ko neće.

“To su naši izbori, naše pare, nisu njihove. Ako taj Šmit ima novac da to kao fizičko lice doznači niko mu ne brani da pomogne, da daje donaciju. Nisam razočaran, nisam rezigniran, jednostavno sam zgađen na sve. Pogotovo na te njihove takve odluke i ponašanje”, rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On smatra da to samo govori da oni žele da budu glavni momci u BiH, da žele BiH drže u protektoratu, napomenuvši da je bilo “sto načina” da se to pitanje finansiranja izbora riješi i da je Republika Srpska predložila da Srpska doznači sredstva CIK-u, a kada se završe unutrašnji procesi vezani za budžet, da se ta sredstva vrate Srpskoj, što je sa svoje strane mogla da uradi i Federacija BiH.

“Na početku te inicijative u jednom trenutku mnogi zapadnjaci su to podržali i lično mi govorili neki od ambasadora da je to dobra ideja. A kada su zakmečali u Sarajevu da to urušava BiH i da oni ne mogu da podnesu da Republika Srpska eventualno to finansira, onda su i ti zapadnjaci odustali”, rekao je Dodik.

On je upitao da li više urušava BiH da Republika Srpska da pozajmicu zajedničkim institucijama ili ovakvo nametanje odluka, te dodao da će muslimani “poletjeti” da prigrle tu odluku Šmita, jer misle da samo na taj način mogu da izgrade BiH.

Dodik je naveo da se ovom odlukom potpuno destabilizacuje BiH, da oni ne dozvoljavaju narodu da odluči, već žele da oni to urade, kao što hoće da odlučuju o našim resursima.

Kao primjer je naveo nekadašnju Austrougarsku, koja je pravila pruge i tjerala srpski narod da to slavi, iako je tim prugama odnosila šumu, koju su pokrali.

“Tako i danas na tim njihovim glupim odlukama hoće aplauze sa naše strane. Aplaudiraju muslimani, mi nećemo. Ne znam kako će se ponašati Hrvati. Ali, ovo je dokaz da BiH potpuno bezvezna priča, nema smisla”, ocijenio je Dodik.

Podsjetio je i na riječi srpskg nobelovca Ivu da “logika prestaje, kada se uđe u Bosnu”, naglasivši da je bio u pravu, te naveo kako je u slučaju Šmita riječ o čovjeku koji nije formalno imenovan, da se bonska ovlašćenja lažno provode godinama, a sada pokušavaju da rehabilituju na tom pitanju.

“Mislim da je to samo dokaz da je BiH propala zemlja, da je zemlja kolonije i to na najgrublji mogući način”, rekao je Dodik.

Osvrnuo i na Savjet za implementaciju mira u kojem više nema Rusije, a godinama pokušava da postavi visoke standarde za BiH i onda krivi domaće lidere što ne ispunjavaju njihove želje.

“Tako je i ovdje, apsolutno je jasno da će BiH teško doći do bilo koje odluke u svojim institucijama, ako je to tako. Evo Šmita, pa neka on odlučuje o svemu. Neka on bude kandidat na izborima, sve što treba”, rekao je Dodik.

On ne vidi načina kako će se to tehnički sprovesti, s kojeg računa misli da skine novac, s kojih sredstava, kako to da uradi. Ako je to igra koja treba da osnaži jučerašnju odluku Savjeta ministara BiH onda je, kaže Dodik, to potpuno karikaturalno.

Dodik je ponovio da Šmit nije priznat, da u vezi sa njim nema konsenzusa i da nema ni bonskih ovlaštenja, jer je to bilo blefiranje i kada su ih donijeli.

